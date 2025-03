No estádio Rams Park, em Istambul, Kökçü inaugurou o marcador, aos nove minutos, com um remate em 'arco', após passe de Oguz Aydin.

A Hungria ainda empatou, aos 25 minutos, por Andrés Schaffer, antes de a Turquia voltar para a frente do marcador, com o golo de cabeça de Aktürkoglu, aos 69.

Volvidos quatro minutos, o avançado do Benfica assistiu Kahveci, com o resultado a refletir melhor o domínio dos turcos na partida.

A Turquia, treinada pelo italiano Vincenzo Montella, ficou em segundo lugar no Grupo 4 da Liga das Nações B, um ponto atrás do País de Gales, procurando agora assegurar a subida à Liga das Nações A.

A Hungria ficou no terceiro posto no grupo do escalão principal da prova, apenas à frente da Bósnia-Herzegovina, despromovida diretamente.

A derrota em Istambul deixa a Hungria com uma tarefa complicada na segunda mão, no Puskás Aréna, em Budapeste, no domingo.

