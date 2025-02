Em Valência, os golos de Abdulai Toloba, aos 18 minutos, e Tessa Wullaert, aos 72, deixaram o encontro muito bem encaminhado para as belgas, só que, depois do descanso, a atual campeã do Mundo 'puxou dos galões' e operou a reviravolta, com tentos de Claudia Pina (77), Lucia Cordoba (90+2) e Martín-Prieto (90+6), estes dois últimos anotados por duas 'caras' vindas do banco de suplentes.

Com este triunfo diante das belgas, as espanholas somaram os primeiros três pontos no Grupo A3, no qual estão também inseridas as seleções de Portugal e Inglaterra, que hoje se defrontam no Algarve.

A Bélgica, que à semelhança da Espanha vai defrontar Portugal no Euro2025, em julho, na Suíça, é a próxima adversária das lusas na 'poule', dentro de cinco dias, em Heverlee.

