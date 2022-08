Aos oito minutos do encontro de abertura desta edição da I Liga, o lateral brasileiro marcou de cabeça o primeiro golo da época, após um cruzamento de Grimaldo.

O campeão FC Porto começa a defender o título no sábado, na receção ao Marítimo, com o Sporting, vice-campeão, visita no domingo o Sporting de Braga, quarta na última época.

