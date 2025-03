No Estádio da Luz, os 'encarnados' jogaram com mais um elemento desde os 22 minutos, por expulsão do jovem defesa Pau Cubarsí, mas foram os catalães que marcaram o único golo da partida aos 61, por intermédio do brasileiro Raphinha.

O jogo da segunda mão dos 'oitavos' está agendado para terça-feira, em Barcelona, com início marcado para as 17:45 (horas de Lisboa), com o vencedor da eliminatória a defrontar nos quartos de final a equipa que triunfar no duelo entre os franceses do Lille e os alemães do Borussia Dortmund.

