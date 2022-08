Schmidt reduziu a lista de eleitos de 24 para 21 atletas, em comparação com as escolhas que tinha feito para o jogo da Liga dos Campeões com o Midtjylland (vitória por 4-1), com o alemão a trocar ainda nos guarda-redes, saindo Samuel Soares e entrando Leo Kobuko.

Depois de na terça-feira já ter deixado de fora Gil Dias, Soualiho Meïté, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho, o técnico alemão voltou a não incluir estes quatro jogadores nas opções para o jogo no Estádio da Luz.

De fora continuam ainda, a recuperarem de lesões, os reforços Ristic e João Victor, além do central brasileiro Lucas Veríssimo, que falhou quase toda a última época, com uma lesão nos ligamentos do joelho direito.

Benfica e Arouca dão hoje o pontapé de saída na I Liga de futebol 2022/23, em jogo com início às 20:15 no Estádio da Luz, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Lista de 21 futebolistas convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Leo Kobuko.

- Defesas: Gilberto, Grimaldo, Jan Vertonghen, Alexander Bah, Otamendi, António Silva e Morato.

- Médios: David Neres, Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Rafa Silva, Julian Weigl e Florentino.

- Avançados: Roman Yaremchuk, Petar Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

RPM // MO

Lusa/Fim