Os 'encarnados' são recordistas de troféus (26), mas não vencem a Taça de Portugal desde 2016/17, defrontando o Varzim, que tem como melhores prestações a presença nas meias-finais de 1977/78, 1979/80 e 1984/85.

O Benfica chega a este encontro depois de ter regressado aos triunfos, em casa do Portimonense (1-0), o que lhe permitiu consolidar a liderança da I Liga, agora com seis pontos de avanço sobre o Sporting de Braga.

As 'águias' e os 'arsenalistas', únicos a derrotar o Benfica esta época, podem encontrar-se nos quartos de final, caso os lisboetas ultrapassem o Varzim e os bracarenses batam na quarta-feira o Vitória de Guimarães.

O encontro entre Benfica e Varzim está marcado para as 20:45, na Póvoa de Varzim, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

O programa dos oitavos de final começa com a receção do Leixões, da II Liga, ao Famalicão, do primeiro escalão, numa partida marcada para as 18:45.

O vencedor deste encontro vai defrontar nos quartos de final a BSAD, da II Liga, ou o Vilaverdense, da Liga 3.

O FC Porto, detentor do troféu, joga na quarta-feira em casa com o Arouca, também da I Liga.

Programa dos oitavos de final:

- Terça-feira, 10 jan:

Leixões (II) - Famalicão (I), 18:45.

Varzim (L3) - Benfica (I), 20:45.

- Quarta-feira, 11 jan:

Vilaverdense (L3) - BSAD (II), 14:00.

Nacional (II) - Rabo de Peixe (CP), 17:30.

Sporting de Braga (I) - Vitória de Guimarães (I), 18:45.

Académico Viseu (II) - Beira-Mar (CP), 20:15.

FC Porto (I) - Arouca (I), 20:45.

- Quinta-feira, 12 jan:

Vitória de Setúbal (L3) - Casa Pia (I), 19:45.

NFO // AMG

Lusa/Fim