Benfica vira resultado frente ao Braga e apura-se para 'quartos' da Taça O Benfica venceu hoje o Sporting de Braga por 2-1 e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, num encontro em que esteve a perder, disputado no estádio da Luz, em Lisboa. desporto Lusa desporto/benfica-vira-resultado-frente-ao-braga-e_5dfab04fef78a3798914ef9c





Os 'arsenalistas' adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, num autogolo do defesa-central 'encarnado' Ferro, mas o Benfica não demorou a responder e Pizzi, aos 18, restabeleceu a igualdade. Tiago Sá, aos 62, num lance infeliz, desviou para a sua própria baliza um remate de Vinicius, permitindo ao Benfica completar a reviravolta no marcador.

O sorteio para os quartos de final da prova, cujos 'oitavos' encerram na quinta-feira com os jogos FC Porto (I Liga)--Santa Clara (I) e Famalicão (I)--Mafra (II), está agendado para o próximo dia 23 de dezembro.

VR // VR

Lusa/fim