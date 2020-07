Chiquinho, aos 37 minutos, e o suplente suíço Haris Seferovic, aos 87, marcaram os golos dos 'encarnados', que necessitavam de vencer para evitar os festejos prematuros dos 'dragões', anfitriões na quarta-feira do Sporting.

Com este resultado, o Benfica garante, desde já, um lugar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2020/21, ao passar a somar 71 pontos, mais 12 do que o Sporting, terceiro, enquanto o Vitória é sétimo, com 46.

O FC Porto mantém-se a um ponto do título, que pode garantir na quarta-feira, com duas rondas por disputar, caso pontue na receção ao Sporting.

PFO // PFO

Lusa/Fim