O conjunto luso liderado por Chema Rodríguez até chegou ao intervalo em desvantagem (17-18), mas nos segundos 30 minutos conseguiu equilibrar, passando para a frente do encontro quando o marcador registou 26-25.

Com seis remates certeiros, num total de sete tentativas, o francês Arnauld Bingo foi o melhor marcador dos 'encarnados'.

Ao longo da prova, o Benfica obteve um triunfo sobre os sauditas do Mudhar (39-27), no encontro inaugural, falhando depois o acesso às meias-finais, ao perder perante os egípcios do Al Ahly (29-28).

No sábado, as 'águias' voltaram a somar um novo desaire, frente aos sauditas do Al Khaleej (35-32), em jogo de apuramento do quinto ao oitavo lugares.

