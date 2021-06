Depois da derrota no Pavilhão João Rocha por 3-1, na quinta-feira, os 'encarnados' impuseram-se com tentos de Tiago Brito e Fábio Cecílio no tempo extra, após 5-5 no tempo regulamentar, num embate que registava 3-3 ao intervalo.

A final, à melhor de cinco, entre o Sporting, que soma 15 títulos, o último em 2017/18, e Benfica, vencedor de oito campeonatos, o derradeiro em 2018/19, prossegue na quinta-feira, no reduto dos 'leões', num embate marcado para as 20:30.

