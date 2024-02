João Souto, aos 20 minutos, ainda colocou a equipa 'verde e branca' a vencer, mas o Benfica reagiu de imediato, por Pablo Álvarez, aos 21, colocando-se em vantagem na segunda parte, com os golos de Roberto di Benedetto, aos 38, e Carlos Nicolía, aos 43.

O triunfo 'encarnado' resolve já a questão do primeiro posto para a formação de Nuno Resende, com 12 pontos, enquanto o Sporting está em segundo, com oito. O Calafell e o Reus, que ainda se defrontam hoje, estão em terceiro, com cinco pontos, e quarto, sem pontos conquistados, respetivamente.

Este foi o primeiro de dois duelos consecutivos entre os dois rivais lisboetas, sendo que no domingo o duelo será a contar para o campeonato português, na qual o Benfica chegou a esta partida após uma goleada pesada no reduto do rival FC Porto, por 7-1.

Como tem sido hábito nos derradeiros dérbis, este confronto pautou-se pelo equilíbrio e a vontade dos dois rivais lisboetas em superiorizarem-se, com níveis de intensidade e competitividade necessários, mas sem encontrar o caminho das balizas em fase inicial.

Um disparo frontal de Nolito, que acertou com estrondo na trave da baliza à guarda de Pedro Henriques, destacou-se entre as primeiras oportunidades, com o guarda-redes 'encarnado' a suster com uma enorme defesa o remate isolado de Alessandro Verona.

Após 20 minutos de ocasiões de parte a parte, em maior número para o Benfica, mas com mais perigo para o Sporting, foram os 'leões' a alcançar a vantagem, por um livre direto apontado por João Souto, a castigar uma falta para cartão azul de Carlos Nicolía.

No entanto, as 'águias' ripostaram de imediato e atingiram logo o empate, aos 21, com um disparo forte de Lucas Ordoñez, desviado ao segundo poste por Pablo Álvarez, a surtir o efeito desejado, levando o duelo europeu igualado para o período de intervalo.

Os primeiros minutos da segunda parte voltaram a ser equilibrados, sem o ascendente de nenhum conjunto, mas foi o Benfica quem se superiorizou, graças a uma boa jogada individual de Roberto di Benedetto, a 'furar' a defesa contrária e a bater Ângelo Girão.

Estavam decorridos 38 minutos quando o clube da Luz se colocou pela primeira vez em vantagem, que Pedro Henriques foi garantindo com um par de boas intervenções, até uma sucessão de grandes penalidades a favor do Benfica voltarem a mexer com o jogo.

Na primeira, aos 42, Lucas Ordoñez foi chamado à cobrança, mas não conseguiu levar a melhor perante Ângelo Girão, o que Carlos Nicolía conseguiu no minuto a seguir, da marca de penálti, após falta sobre Pablo Álvarez, aumentando a vantagem 'encarnada'.

O Sporting procurou reentrar na discussão do resultado nos derradeiros minutos, mas pouco ou nada lhe foi permitido por parte do Benfica, que demonstrou durante todo o jogo uma enorme coesão defensiva, determinante para a vitória e para a qualificação.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica -- Sporting, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Souto, 20 minutos.

1-1, Pablo Álvarez, 21.

2-1, Roberto di Benedetto, 38.

3-1, Carlos Nicolía, 43 (grande penalidade).

Sob arbitragem dos espanhóis Ruben Fernández e Daniel Villar, as equipas alinharam:

- Benfica: Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto di Benedetto, Pablo Alvarez e Lucas Ordoñez. Jogaram ainda Pol Manrubia, Carlos Nicolía, Gonçalo Pinto e Zé Miranda.

Treinador: Nuno Resende.

- Sporting: Ângelo Girão, Matías Platero, Nolito, Ferran Font e Toni Pérez. Jogaram ainda Alessandro Verona, João Souto, Henrique Magalhães e Facundo Bridge.

Treinador: Alejandro Domínguez.

Assistência: 1.399 espetadores.

DYRP // AJO

Lusa/Fim