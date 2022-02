A formação açoriana chegou ao intervalo em vantagem, com um golo do iraniano Mohebi, aos 20 minutos, mas, na segunda parte, o melhor marcador do campeonato, agora com 18 golos, deu o triunfo aos 'encarnados', com tentos aos 60, de penálti, e 62.

Na classificação, o Benfica, terceiro colocado, passou a somar 50 pontos, ficando a 10 do FC Porto e quatro do Sporting, que empataram na sexta-feira no Dragão (2-2), enquanto o Santa Clara, que não perdia há cinco jogos, manteve-se com 24, em 10.º.

PFO // PFO

Lusa/Fim