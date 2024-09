O adversário da formação tricampeã nacional na derradeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões irá sair da partida que opõe os suíços do Friburgo aos suecos do Norrköping.

No Gloria Sports Arena, a formação 'encarnada' atingiu o primeiro quarto a vencer por 28-24, chegou ao intervalo com sete pontos de vantagem (47-40), e depois da reação dos búlgaros no terceiro período (62-63), fechou o jogo com um de vantagem (89-88).

Trey Drechsel, com 17 pontos, José Silva, com 14, e Ahmaad Rorie, com 13, foram os principais pontuadores da formação 'encarnada', orientada pelo treinador Norberto Alves.

