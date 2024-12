Em Arouca, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador através de um autogolo do defesa espanhol Fontán, aos 12 minutos, ampliando a vantagem pelo argentino Di Maria, aos 71, de penálti.

Com este resultado, o Benfica sobe à condição a segundo, com 28 pontos, a cinco líder Sporting e com mais um do que o FC Porto, que apenas joga segunda-feira, apesar de os 'encarnados' ainda terem um jogo em atraso, frente ao Nacional, referente à oitava jornada.

Já o Arouca, que não contou com o técnico Vasco Seabra no banco devido a castigo, vai em seis jogos sem vencer na I Liga e é 17.º, em lugar de despromoção direta, com oito.

