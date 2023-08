Um golo do regressado argentino Angel Di Maria, 13 anos depois, abriu caminho para a vitória 'encarnada', tendo as 'águias' ampliado volvidos seis minutos (68), através do croata Petar Musa, num jogo em que o FC Porto acabou reduzido a 10, devido à expulsão com vermelho direto do defesa central Pepe (90).

O jogo esteve ainda alguns minutos interrompido, depois de o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, ter-se recusado durante algum tempo a abandonar o recinto de jogo após expulsão.

Com este triunfo, o Benfica chega à sua nona Supertaça, igualando no segundo lugar do palmarés o Sporting, enquanto os 'dragões' lideram destacados, com 23 troféus.

