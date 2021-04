Bastaram 20 minutos aos 'encarnados' para definirem o rumo do encontro, com golos de Pizzi, aos 12 minutos, e de Everton, aos 19, frente a um Tondela que ainda equilibrou a contenda, mas não conseguiu bater o último reduto contrário.

Com esta vitória, o Benfica reforça o terceiro posto, com 66 pontos, mais oito do que o Sporting de Braga, quarto, e fica a apenas um ponto do segundo classificado, o FC Porto, que recebe ainda hoje o Famalicão, enquanto o Tondela está num tranquilo nono lugar, com 35 pontos.

