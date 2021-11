Depois de já ter goleado em casa os bávaros por 4-0, repetindo o resultado da receção ao FC Barcelona e do desaire sofrido no reduto do Dínamo Kiev, o conjunto comandado por Luís Castro resolveu o encontro nos primeiros 12 minutos.

Rafael Rodrigues inaugurou o marcador, logo aos seis minutos, com um espetacular remate de fora da área, e Luís Semedo apontou o segundo, aos 12, ao pressionar o guarda-redes Ballis, que atirou a bola contra as costas do avançado 'encarnado'.

Com tanta facilidade, e total superioridade, o Benfica como que 'adormeceu', mas poderia ter marcado mais golos, antes e depois, nomeadamente, em remates ao 'ferro' de Luís Semedo (quatro minutos) e António Silva (23).

Os bávaros foram, praticamente, inofensivos e só ameaçaram verdadeiramente aos 89 minutos, num remate ao lado de Kenan Yildiz, mas não marcaram e continuam a zero, tanto em pontos, como em golos, somando já 12 sofridos.

Na classificação, o Benfica passou a contar nove pontos, menos um do que o líder Dínamo Kiev, que venceu em casa o FC Barcelona, terceiro, com quatro, por 4-1, num embate em que o senegalês Samba Diallo abriu e fechou o marcador.

Os catalães, que na próxima ronda recebem os 'encarnados', em 23 de novembro, jogaram reduzidos a 10 unidades desde os 40 minutos, quando Ílias Akomach viu o segundo amarelo e foi expulso, depois de, aos 37, Juan Fuentes ter empatado o jogo.

O primeiro classificado do agrupamento segue diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo vai disputar os 'play-offs' de acesso a essa fase, com uma equipa proveniente do 'caminho das Ligas'.

O FC Porto (no reduto do AC Milan) e o Sporting (anfitrião do Besiktas) entram em ação na quarta-feira, sendo que os 'dragões', campeões em 2018/19, lideram o Grupo B e os 'leões' seguem no segundo lugar do Grupo C.

PFO // RPC

Lusa/Fim