O norueguês Fredrik Aursnes, aos 59 minutos, e João Mário, aos 80, de grande penalidade, apontaram os tentos das 'águias', que regressaram aos triunfos, num relvado onde perderam por 1-0 na época passada, após o empate 1-1 com o Casa Pia.

O Benfica subiu ao primeiro posto, com 25 pontos, os mesmos do Sporting, que recebe no domingo o Estrela da Amadora e viaja na próxima ronda à Luz, e mais três do que o FC Porto, derrotado em casa pelo Estoril Praia (0-1). O Chaves é 15.º, com sete.

Lusa/Fim