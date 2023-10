Um golo de Ángel di María, aos 26 minutos, deixou os 'encarnados' em vantagem ao intervalo, que foi ampliada aos 74, através de Arthur Cabral.

Com esta vitória, o Benfica lidera o grupo com três pontos, os mesmos do Arouca, segundo e que já disputou as duas partidas desta fase, tendo os 'encarnados' ainda a receção ao AVS, da II Liga, equipa que se encontra no terceiro lugar, sem pontos, em partida agendada para 21 de dezembro.

VR // VR

Lusa/fim