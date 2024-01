Depois de um nulo ao intervalo, os 'encarnados', que somaram o quinto jogo consecutivo a vencer para o campeonato, adiantaram-se pelo argentino Angel Di Maria, aos 61 minutos, tendo o brasileiro Marcos Leonardo 'selado' o triunfo, aos 90+4, o que ditou o regresso às derrotas do Boavista, que já estava há dois jogos sem perder.

Com esta vitória, o Benfica conserva o segundo posto da tabela, com 45 pontos, a um do comandante Sporting, enquanto o Boavista mantém, para já, o nono lugar, com 20.

