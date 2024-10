Depois do triunfo em casa do Estrela Vermelha (2-1) na ronda inaugural, os 'encarnados' construíram a sexta vitória consecutiva sob o comando de Bruno Lage com golos de Akturkoglu (13 minutos), que já tinha 'faturado' na Sérvia, Di María (52), de grande penalidade, Bah (75) e Kokçu (84), igualmente de castigo máximo, depois de também ter marcado na primeira jornada.

O Benfica, que na próxima ronda recebe os neerlandeses do Feyenoord, em 23 de outubro, passa a somar seis pontos na 'Champions', enquanto o Atlético de Madrid, que vinha de um triunfo sobre o Leipzig (2-1) e ainda não tinha perdido esta temporada, segue com três.

