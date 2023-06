Rita Lopes inaugurou o marcador, aos 08 minutos, e levou o HC Turquel para o intervalo a sonhar com a conquista do título, que tinham conseguido em 2011/12, mas, na segunda parte, o 'bis' Maria Sofia Silva, aos 31 e 34, colocaram o Benfica a ganhar. Marlene Sousa, aos 38 ampliou a contagem e, em manhã de ouro, Maria Sofia Silva selaria o resultado, aos 50.

Destaque também para a presença do presidente do Benfica, Rui Costa, na saudação coletiva da equipa antes do apito inicial de Cidalino Lamosa, da associação de patinagem de Setúbal, que se despede hoje da alta-roda da modalidade, e que deverá continuar ligado nos distritais.

Depois do triunfo do HC Turquel em 28 de maio, no desempate por grandes penalidades (3-3, 2-1), e da vitória do Benfica este sábado, por 7-1, as duas equipas entraram algo receosas uma da outra, embora as forasteiras procurassem ter mais do domínio da bola.

Foi precisamente numa jogada de insistência que o Turquel se adiantou no marcador, com o golo de Rita Lopes, aos 08 minutos, jogadora que, em conjunto com a irmã, Rute, representou os 'encarnados' de 2013/14 a 2018/19, rumando depois para o Sporting durante três épocas. Esta temporada representam ambas do HC Turquel.

O Benfica não desarmou, cresceu no jogo e até poderia ter chegado ao golo, aos 16 minutos, por intermédio de Catalina Flores, mas a chilena hesitou demasiado e permitiu que as adversárias se reposicionassem.

A equipa da associação de patinagem de Leiria deu uma lição de bem defender e tapou os caminhos da baliza a cargo de Cláudia Vicente e chegou ao intervalo na condição de vencedor do encontro.

Na segunda parte, o Benfica continuou a carregar e chegou à igualdade, aos 31 minutos, na sequência de uma jogada ataque organizado e onde apareceu Maria Sofia Silva, à boca da baliza, para fazer o 1-1.

O (pouco) público presente no pavilhão da Luz, nem parecia que se discutia um título nacional, começou a acordar até que, aos 34 minutos, novamente Maria Sofia Silva deixou-os em ebulição ao fazer o 2-1 e, simultaneamente, deixar o Benfica mais próximo do 'deca'.

O treinador Paulo Almeida era o dos poucos que ainda não estava convencido e quando viu o Benfica a recuar demasiado solicitou às jogadoras do Benfica continuassem a pressionar.

O golo do 'descanso' surgiu do 'stick' da capitã Marlene Sousa, que na recarga da uma grande penalidade, não tremeu e fez o 3-1, aos 38 minutos.

Na ponta final, o Turquel balanceou-se para o ataque e acabou surpreendido a 54 segundos do final com o 'hat-trick' de Maria Sofia Silva, que selou o 4-1.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- HC Turquel, 4-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rita Lopes, 08 minutos.

1-1, Maria Sofia Silva, 31.

2-1, Maria Sofia Silva, 34.

3-1, Marlene Sousa, 38.

4-1, Maria Sofia Silva, 50.

Sob a arbitragem de Cidalino Lamosa e João Serra, as equipas alinharam:

- Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Beatriz Figueiredo, Maria Sofia Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda: Catalina Flores Macarena Ramos e Inês Severino.

Treinador: Paulo Almeida.

- HC Turquel: Cláudia Vicente, Carolina Gonçalves, Rita Lopes, Leonor Coelho e Rute Lopes. Jogaram ainda: Marta Vieira e Isa Ricardo.

Treinador: Nélson Lourenço.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.

CYP // AJO

Lusa/Fim.