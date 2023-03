O internacional grego, de 28 anos, chegou à Luz no verão de 2018, proveniente do Panathinaikos, da Grécia, por 2,4 milhões de euros, e tem sido quase sempre o 'dono' da baliza encarnada, com exceção de um período em que Jorge Jesus, então no comando técnico, deu a titularidade ao brasileiro Helton Leite.

Vlachodimos cumpre a quinta temporada ao serviço dos encarnados, onde leva já 210 jogos, 41 dos quais na presente época, tendo conquistado uma Liga portuguesa, na época 2018/19, e uma Supertaça Cândido de Oliveira, em 2019.

De resto, o helénico tornou-se, em 15 de janeiro, o guardião estrangeiro com mais partidas realizadas pelo Benfica, na altura cumprindo a 200.ª, no dérbi com o Sporting, e ultrapassando o belga Michel Preud'homme, que participou em 199 entre 1994 e 1999.

A SAD do Benfica procura ainda garantir as renovações de contrato de dois titulares indiscutíveis, nomeadamente Grimaldo e Otamendi, cujos vínculos expiram no final desta época.

