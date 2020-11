No Funchal, o Marítimo adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Rodrigo Pinho, mas os 'encarnados' deram a volta ao resultado, com golos de Pizzi, aos 32, e Everton, aos 51.

Com este triunfo, o Benfica, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato, está em terceiro lugar no campeonato, com 18 pontos, os mesmos do Sporting de Braga e a quatro do líder Sporting, enquanto o Marítimo, que somou o quinto jogo sem vencer na prova (quatro derrotas e um empate), está em 15.º, com sete pontos.

