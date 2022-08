A equipa lisboeta ocupa o segundo lugar, em igualdade com o campeão FC Porto e o Portimonense, todos com menos um ponto do que o Sporting de Braga, mas tem menos uma partida realizada, que disputará hoje, a partir das 20:15, no Estádio da Luz, frente ao penúltimo classificado.

Em contraponto com a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que venceu os três encontros anteriores sem encaixar um único golo (8-0 na diferença entre marcados e sofridos), o Paços de Ferreira averbou três derrotas e ainda não 'faturou' no campeonato da época 2022/23 (0-7).

A terceira jornada disputou-se há mais de uma semana, a meio da eliminatória entre Benfica e Dínamo Kiev, do 'play-off' de qualificação para a Liga dos Campeões, que os 'encarnados' ultrapassaram com duas vitórias: 2-0 em Lodz, na Polónia, e 3-0 em Lisboa.

A ronda ficou marcada pelo 'clássico' entre FC Porto e Sporting, que os 'dragões' venceram por 3-0, mas o campeão nacional perdeu no domingo a possibilidade de se isolar no comando da I Liga e pressionar o rival lisboeta, ao perder por 3-1 no estádio do Rio Ave, para a quarta ronda.

Resultados da terceira jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 19 ago:

Estoril Praia - Rio Ave, 2-2

- Sábado, 20 ago:

Santa Clara -- Arouca, 1-2

Desportivo de Chaves -- Vizela, 1-1

FC Porto -- Sporting, 3-0

- Domingo, 21 ago:

Casa Pia -- Boavista, 2-0

Sporting de Braga -- Marítimo, 5-0

Portimonense - Vitória de Guimarães, 2-1

- Segunda-feira, 22 ago:

Gil Vicente -- Famalicão, 0-0

- Terça-feira, 30 ago:

Benfica - Paços de Ferreira, 20:15

