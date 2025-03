Em 21 de janeiro, o Benfica esteve a ganhar por 3-1 e 4-2, mas foi derrotado no último lance do encontro pelo 'Barça', que terminou no segundo lugar, enquanto as 'águias' concluíram a primeira fase da 'Champions' no 16.º e tiveram de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final, no qual se impuseram ao Mónaco (1-0, fora, e 3-3, em casa).

Se os catalães se apresentarão quase na máxima força em Lisboa, com destaque para Lewandowski, Raphinha (ambos com um 'bis' no mais recente confronto), Lamine Yamal e Pedri,? o Benfica estará privado de Di María, Florentino, Bah e Manu Silva, lesionados, e Bruma, que não foi inscrito na prova.

O líder da Liga espanhola mede forças com o segundo classificado do campeonato português no Estádio da Luz, que não se tem revelado uma casa acolhedora na Liga dos Campeões, uma vez que os 'encarnados' venceram apenas um dos cinco jogos disputados em casa nesta edição - e logo por 4-0, ao Atlético de Madrid.

Benfica e FC Barcelona vão defrontar-se pela 11.ª vez, com vantagem para os catalães, que ganharam quatro jogos, contra apenas dois das 'águias', mas o mais importante foi vencido pelo clube lisboeta, ao impor-se por 3-2 na final da Taça dos Campeões Europeus de 1960/61.

O jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2024/25 tem início às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer. As duas equipas voltam a encontrar-se em 11 de março, em Barcelona, na partida da segunda mão.

RPC // MO

Lusa/fim