"Vamos trabalhar e ir ao encontro dos objetivos do clube: a passagem aos quartos de final pela primeira vez. Ano após ano, a nível europeu, temos conquistado lugar entre as 16 melhores equipas da Europa", referiu o dirigente, citado pelo clube.

O Benfica ficou hoje a conhecer os adversários na sua terceira fase de grupos, num sorteio que praticamente repetiu o grupo da última época, na mesma com FC Barcelona e Rosengard, sendo a novidade o Eintracht Frankfurt.

"As melhores equipas da Europa participam nesta fase e teríamos de jogar com qualquer uma delas. Calhou-nos o Barcelona e o Rosengard, dois clubes com os quais nos cruzámos na época passada, e o Eintracht Frankfurt, clube com décadas de futebol feminino, já vencedor da Liga dos Campeões", lembrou Luís Batista.

O Benfica consegue estar num restrito leque de clubes que conseguiram entrar na fase de grupos desde que esta foi introduzida em 2021/22 e do qual apenas fazem parte FC Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain e Real Madrid, além das 'águias'.

O Eintracht, que no sorteio saiu do pote 4, teoricamente destinado às equipas com menor coeficiente, é uma incógnita para as 'águias', embora o emblema tenha longa história, por ter absorvido em 2019 o FF Frankfurt, campeão europeu em quatro ocasiões.

Para o treinador das alemãs, Nico Arnautis, o grupo A promete entusiasmo, lembrando que nele está FC Barcelona, grande favorito ao título, Benfica e Rosengard, emblemas já "com grande experiência internacional".

"Vamos fazer tudo para ter um 'bilhete' para os quartos de final", assegurou o treinador.

Também para a capitã do Eintracht, Tanja Pawollek, as primeiras observações foram para o 'Barça'.

"O FC Barcelona é atualmente a melhor equipa do mundo, mas é exatamente este tipo de jogos que queremos. (...) Com o Rosengard e com o Benfica temos das equipas de topo no grupo, mas não escondemos que queremos noites europeias inesquecíveis", disse.

Os jogos da fase de grupos decorrerão entre 14/15 de novembro (1.ª jornada) e 30/31 de janeiro (sexta), estando o sorteio dos quartos de final e meias-finais marcado para 06 de fevereiro.

RPM // NFO

Lusa/Fim