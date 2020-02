Benfica proibido de ceder pontos em Barcelos para poder recuperar liderança O Benfica está proibido de ceder pontos hoje em Barcelos diante do Gil Vicente, no jogo que vai encerrar a 22.ª jornada da I Liga de futebol, se quiser recuperar a liderança da prova. desporto Lusa desporto/benfica-proibido-de-ceder-pontos-em-barcelos-_5e53999d3555ec12714a4e88





Os 'encarnados', que viram a sua vantagem de sete pontos cair nas duas últimas jornadas para apenas um, depois das derrotas no Dragão com o FC Porto por 3-2 e na receção ao Sporting de Braga por 1-0, cairam no domingo para o segundo lugar, depois de o seu rival nortenho vencer na receção ao Portimonense por 1-0 e subir ao primeiro lugar, com dois pontos de vantagem.

Deste modo, apenas a vitória interessa à equipa de Bruno Lage para poder recuperar a liderança, mas o teste é complicado, uma vez que a formação liderada por Vítor Oliveira tem sido muito forte em casa, onde já derrotou em Barcelos o FC Porto, 2-1 na primeira jornada, e o Sporting, 3-1 na 12.ª.

Resultados e programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 fev:

Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 0-2

- Sábado, 22 fev:

Tondela - Rio Ave, 1-2

Belenenses SAD - Marítimo, 1-0

- Domingo, 23 fev:

Paços de Ferreira - Famalicão, 2-1

Moreirense - Santa Clara, 2-1

Sporting - Boavista, 2-0

Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 3-1

FC Porto - Portimonense, 1-0

- Segunda-feira, 24 fev:

Gil Vicente - Benfica, 19:30.

