No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, as anfitriãs chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, mas as espanholas deram a volta na segunda parte, selando a vitória com um tento a 36 segundos do final.

O Vila-Sana, que nunca ganhou a competição, vai defrontar na final de domingo, pelas 13:00, as compatriotas do Gijón, vencedoras de cinco edições, que na primeira meia-final superaram as também espanholas do Palau, bicampeãs em título, por 6-3.

