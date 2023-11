Merino (seis minutos), Oyarzabal (11) e Barrenetxea (21) marcaram para os bascos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Rafa (49) a fazer o golo do Benfica, o primeiro dos 'encarnados' na prova.

A Real Sociedad isolou-se provisoriamente na liderança do Grupo D, com 10 pontos, mais três do que o Inter Milão, que hoje visita o Salzburgo, que é terceiro, com três, enquanto o Benfica é último, ainda sem pontuar.

