Depois do desaire caseiro frente ao Salzburgo (2-0), os 'encarnados' foram novamente derrotados, graças a um golo do francês Marcus Thuram, aos 62 minutos, que os deixa no último lugar do grupo, sem qualquer ponto ou golo marcado.

Já o Inter lidera, com quatro pontos, em igualdade com a Real Sociedad, próximo adversário das 'águias' e que hoje venceu por 2-0 o Salzburgo, que tem três.

MO // MO

Lusa/Fim