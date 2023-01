Depois da derrota no pavilhão da Luz, onde chegaram ao intervalo a perder por 47-35, as 'águias' têm de vencer os dois outros jogos da eliminatória para chegar à segunda fase de grupos.

O segundo encontro será jogado na Turquia, em 11 de janeiro, com um terceiro jogo, caso necessário, a estar marcado para a Luz, no dia 18.

O vencedor desta eliminatória vai integrar o Grupo L da segunda fase, juntamente com os espanhóis do Surne Bilbau e Lenovo Tenerife e a equipa que triunfar no 'play-in' entre os também espanhóis do UCAM Murcia e os turcos do Pinar Karsiyaka.

