Rapahella Silva, com 13 pontos, 11 ressaltos e três assistências, ajudou as 'encarnadas' a segurar o registo 100% vitorioso nesta temporada, bem 'coadjuvada' por Taylor Peacocke (14 pontos, seis ressaltos e uma assistência), num encontro no qual, apesar de terem de 'suar' para levar a melhor sobre as aveirenses, lideraram durante quase 30 minutos.

O Benfica construiu uma vantagem de 17-13 no primeiro período graças à qualidade do seu jogo interior, frente a uma equipa do Esgueira que procurou sempre manter-se em jogo e foi premiada com quatro pontos nos últimos 13 segundos que asseguraram a pequena diferença nos primeiros 10 minutos.

A toada de equilíbrio manteve-se durante o segundo período, mas agora com um ligeiro ascendente do Esgueira, que conseguiu inverter o marcador para 35-31, graças a um melhor aproveitamento dos 'turnovers', a partir dos quais somou nove pontos contra apenas quatro das 'encarnadas'.

Depois, com um parcial de 8-2 já na segunda metade do terceiro período, o Benfica conseguiu voltar para a frente do marcador (47-45), antes de fechar o terceiro quarto do encontro novamente com quatro pontos de vantagem (53-49), apesar de uma estatística muito equilibrada à entrada para o último período.

As 'encarnadas' acabaram por conseguir segurar a vantagem até ao último 'suspiro' do encontro, apesar da excelente combatividade do Esgueira, que não se deu por vencido nem quando um triplo de Ana Rodrigues colocou o marcador em 67-62 a 13 segundos do fim.

No lance seguinte, Gabriela Raimundo respondeu na mesma 'moeda' e deixou tudo em aberto a 5,4 segundos do fim, mas, na 'guerra' dos 'time out' dos bancos, o Benfica acabou por somar mais dois pontos de lance livre e continua 100% vitorioso nesta temporada.

A final da Taça de Portugal joga-se no domingo, às 17:00, no mesmo Pavilhão Luís Carvalho, no Barreiro, e coloca frente a frente o Benfica e a equipa do GDESSA Barreiro, que, a jogar na sua casa habitual, venceu hoje o CAB Madeira por 84-75 na primeira meia-final.

Jogo no Pavilhão Municipal Luís Carvalho, no Barreiro.

Benfica-Esgueira, 69-65.

Ao intervalo: 31-35.

Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Joana Pessoa e João Quintela, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica: Joana Soeiro (4), Taylor Peacocke (14), Laura Ferreira (11), Mariana Silva (10) e Raphaella Silva (13).

Jogaram ainda Marta Martins, Ana Barreto, Candela Gentinetta (10) e Ana Rodrigues (7).

Treinador: Eugénio Rodrigues.

- Esgueira: Gabriela Raimundo (20), Daniela Jesus (5), Ana Raimundo (2), Trudy Walker-Benjamin (22) e Inês Ramos (5).

Jogaram ainda Diana Ferreira e Vashti Nwagbaraocha (11).

Treinador: André Janicas.

Marcha do marcador: 12-6 (05 minutos), 17-13 (primeiro período), 25-23 (15 minutos), 31-35 (intervalo), 41-45 (25 minutos), 53-49 (terceiro período), 60-55 (35 minutos) e 69-65 (resultado final).

Assistência: cerca de 100 espetadores

SYL // AMG

Lusa/Fim