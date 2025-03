O encontro entre os encarnados e o Ala Nun'Álvares, de Gondomar, foi um passeio para os campeões nacionais, que confirmaram o seu amplo favoritismo e impuseram-se de forma clara a um opositor que nunca esteve perto sequer de discutir qualquer dos três parciais.

No Centro Desportos e Congresso de Matosinhos, que neste jogo reuniu poucos adeptos em comparação com o anterior, entre o Leixões, a jogar em casa, e o Castelo da Maia, o primeiro parcial deixou logo tudo muito claro quanto à diferença de arumentos entre as duas equipas.

O Benfica distanciou-se rapidamente no marcador (8-13, 13-30 e 16-22), controlou sempre e, sem qualquer sobressalto pelo caminho, venceu o set por 18-25.

A dimensão física dos encarnados impôs-se a um Ala esforçado, mas sem argumentos individuais para contrariar o poder ofensivo, a defesa segura e a mais valia têcnica do adversário.

O segundo parcial foi quase uma cópia do primeiro, com o Benfica dominador e sem nunca cair na tentação de facilitar e a equipa gondomarense a dar a réplica possível.

A impotência do Ala ficou patente quando Juan Mangini arriscou um remate difícil e enviou a bola para fora, confirmando o triunfo Benfica nesse set por 25-20.

A ganhar por 2-0 e largamente superior ao seu opositor, a equipa de treinada pelo brasileiro Mardel Matz vincou o seu poderio no terceiro parcial, foi somando pontos e ganhou por 25-12.

Na final, marcada para domingo às 17:00, no mesmo local, o Benfica defronta o Leixões para tentar conquistar a prova pela 21.ª vez, ao passo que os leixonenses lutarão pelo sexto troféu.

Ala Nun'Álvares - Benfica, 0-3.

Parciais: 18-25, 20-25 e 12-25.

Sob arbitragem de Nuno Teixeira (Braga) e Rui Oliveira (Braga), as equipas alinharam:

- Ala Nun'Álvares: Mateus Rodrigues, Allan Guimarães, Juan Mangini, Diogo Gonçalves, Lucas Honorato e Guilherme Silva. Jogaram ainda: João Francisco, Francisco Mendes, Tiago Dias (Libero), Tomás Correia, Francisco Amorim, Henrique Silva e Gonçalo Marques

Treinador: Tiago Rocha.

- Benfica: Ivo Casas (líbero), Nivaldo Gomez, Pablo Machado, Pearson Eshenko, Filipe Banderó e Tiago Villas. Jogaram ainda: André Aleixo "Japa", Francisco Leitão, Michal Godlewski, Peter Wohlfahrtstatter, Lucas Santos, Eduardo Brito e Tomás Texeira.

Treinador: Marcel Matz.

AYM // AO

Lusa/fim