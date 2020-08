No caso de seguir em frente, a formação 'encarnada' defronta no 'play-off' os russos do Krasnodar, 'carrascos' do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20, em 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro.

O Benfica procura a 11.ª presença consecutiva na fase de grupos da 'Champions', na qual já tem lugar assegurado o FC Porto, na qualidade de campeão português em título.

Os 'encarnados' bateram o PAOK nos dois anteriores confrontos, na segunda ronda da Taça UEFA de 1999/2000 (2-1 fora e 1-2 após prolongamento e 4-1 nos penáltis em casa) e, com Jorge Jesus, nos 16 avos de final da Liga Europa de 2013/14 (1-0 na Grécia e 3-0 na Luz).

A formação helénica, que na segunda pré-eliminatória afastou os turcos do Besiktas, com um triunfo caseiro por 3-1, é comandada pelo treinador português Abel Ferreira.

PFO // PFO

Lusa/Fim