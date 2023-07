De acordo com a lista de processos arbitrais que consta do site oficial do TAD, o objeto da providência cautelar é o "acórdão proferido em 2023-07-11 pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no âmbito do Processo Disciplinar n.º 98-22/23".

O extremo brasileiro tinha sido punido com um jogo de castigo pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por "injúrias e ofensas à reputação", para além de uma multa de 510 euros, que o afastaria do primeiro jogo oficial da época, a Supertaça Cândido de Oliveira.

Durante os festejos do título das 'águias', David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais, que acabaram no segundo e quarto lugares da I Liga, respetivamente, na sequência dos quais o CD da FPF instaurou um processo disciplinar ao avançado.

Na altura em que ocorreu a situação mencionada, os 'dragões' revelaram que pretendiam avançar com uma participação contra David Neres, tendo em conta o ocorrido na época 2021/22, quando os jogadores portistas Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio foram sancionados com um jogo de suspensão, atendendo aos cânticos insultuosos entoados contra as 'águias' durante as comemorações do campeonato.

O Benfica procura, assim, garantir que David Neres esteja à disposição de Roger Schmidt para defrontar o FC Porto na Supertaça, marcada para 08 ou 09 de agosto, em Aveiro.

