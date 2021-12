"O Sport Lisboa e Benfica informa que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica", pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial dos 'encarnados'.

Na nota, a "Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio" e deseja "as maiores felicidades para o futuro", indicando que "cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional".

Antes, a equipa da I Liga portuguesa de futebol tinha comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Jorge Jesus deixou hoje de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, e que Nélson Veríssimo assume o comando técnico das 'águias' até ao final da temporada.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa [...] que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no à CMVM.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os 'encarnados' são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de 'dragões' e Sporting.

O Benfica será dirigido, até final da temporada, por Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, que lidera na II Liga, estreando-se na quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.

AMG (NFO) // NFO

Lusa/Fim