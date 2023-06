Depois de terem perdido o encontro inaugural, em Alcobaça, no desempate por grandes penalidades, as 'encarnadas', vencedoras das últimas nove edições da competição, impuseram-se na Luz, com golos de Beatriz Figueiredo (01 minuto), Cata Flores (13, 23 e 45), Raquel Santos (35), Inês Severino (43) e Marlene Sousa (48), enquanto Rita Lopes (21) reduziu para as visitantes.

O terceiro e decisivo encontro da final está agendado para domingo, novamente em Lisboa.

