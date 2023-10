Em Podcetrtek, onde está sediado o grupo, os 'encarnados' fizeram o que quiseram do adversário romeno, a quem já ganhavam por 7-0 ao intervalo.

Arthur, com três golos, Jacaré, Higor, Ivan Chiskhala e Diego Nunes finalizaram os sete golos da equipa orientada de Mário Silva na primeira parte da partida.

Resolvida bem cedo a questão da vitória, a velocidade de jogo abrandou consideravelmente no segundo tempo, mas ainda deu tempo para o vice-campeão nacional acrescentar mais cinco golos ao marcador.

Carlos Monteiro, Arthur, Lúcio e Rocha, este por duas vezes, foram elevando a goleada ante o campeão da Roménia. Destaque para Arthur, que conseguiu na Eslovénia um 'poker'.

Depois de um arranque 'em falso', com os franceses, o Benfica lidera o grupo com quatro pontos. A equipa lisboeta pode assegurar ainda hoje o apuramento, caso se registe um empate no encontro que fecha a segunda jornada entre o Etoile Lavalloise e o Dubovec, anfitrião da 'poule'.

Os três primeiros classificados de cada grupo seguem para a Ronda de Elite, sendo que o apuramento no primeiro posto faz com que se evite um sorteio com os outros vencedores dos grupos.

