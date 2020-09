Inesperadamente já pressionado neste arraque de prova, depois da eliminação a meio da semana da Liga dos Campeões, o Benfica cedo afastou o cenário de crise e, no espaço de dois minutos, colocou-se a vencer por 2-0, com golos do alemão Waldschmidt, aos 19 minutos, e do brasileiro Everton 'Cebolinha', aos 21. O espanhol Grimaldo levou a sua equipa vencer por 3-0 ao intervalo, com um golo marcado na cobrança de um livre direto, aos 42.

Os vice-campeões nacionais não abrandaram na etapa complementar e Rafa, aos 52, e Waldschmidt, aos 66, que assim 'bisou' na partida, deram expressão à goleada, tendo Guga, aos 67, ainda reduzido para a formação famalicense, uma das equipas sensação na temporada passada, que concluiu no sexto posto.

O Benfica torna-se assim no primeiro líder da prova, com três pontos, numa ronda que está ainda marcada pelo adiamento do encontro Sporting-Gil Vicente, agendado inicialmente para sábado, devido a surtos de covid-19 nos dois emblemas.

