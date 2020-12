A jogar em casa, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador aos 36 minutos, com um golo do defesa belga Vertonghen, ampliando a vantagem na segunda parte, através do regressado Darwin Núñez, aos 57, Pizzi, aos 58, e Julian Weigl, aos 89.

Com este triunfo, o Benfica garantiu o apuramento e está em segundo no grupo, com 11 pontos, os mesmos do líder Rangers, que hoje venceu o Standard Liège (3-2). A equipa belga está em quarto, com três pontos, os mesmos do Lech Poznan, que é terceiro.

