No primeiro encontro fora na prova, depois de um triunfo e um desaire na Luz, os 'encarnados' acabaram em 'grande', transformando uma desvantagem de três pontos numa vitória só aparentemente confortável por 10.

O Benfica recuperou no tempo extra, em que chegou a estar a perder por quatro pontos (87-83), depois de também ter conseguido dar a volta a 11 de atraso (77-66) com pouco mais de quatro minutos para disputar no tempo regulamentar.

Com um 'triplo' de Betinho Gomes, o 'cinco' de Norberto Alves conseguiu mesmo passar para a frente a 40 segundos do fim e, depois de o Opava empatar a 81 pontos, José Barbosa lançou quase a acabar um novo lançamento longo, que teria dado o triunfo às 'águias' sem a necessidade do prolongamento.

Travis Munnings, autor de 22 pontos, com nove em 13 nos 'tiros' de campo, seis ressaltos, seis assistências e dois roubos de bola, liderou os 'encarnados', secundado por Betinho (19 pontos), James Farr (17), José Barbosa (15 pontos e seis assistências) e Makram Ben Romdhane (10 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências).

Na formação da casa, destaque para os 23 pontos de Jakub Sirina, que foi o melhor marcador do encontro.

Com este resultado, o Benfica partilha a liderança do grupo C com os russos do Parma-Parimcatch e os holandeses do Heroes den Bosch, que a equipa de Norberto Alves reencontra na quarta jornada, agora nos Países Baixos, em 03 de novembro.

No outro encontro do grupo, também disputado hoje, os russos bateram em casa os holandeses por claros 67-52.

