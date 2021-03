"O Benfica vem por este meio comunicar que as equipas seniores masculina e feminina de atletismo não marcarão presença no campeonato nacional em pista coberta. Isto porque a saúde tem de estar primeiro e ser a prioridade máxima para todos os intervenientes e envolvidos numa organização desta dimensão", escrevem as 'águias', em comunicado.

Citando respostas "escassas e completamente inconclusivas" da federação às preocupações dos 'encarnados', em torno da segurança e medidas em vigor devido à pandemia de covid-19, lembram que é preciso respeitar o novo confinamento geral e promover "boas práticas" para minimizar possíveis contágios.

"Continuamos sem saber que medidas sanitárias existirão para todos os envolvidos; haverá testagem, por exemplo?", questiona o clube lisboeta, que critica ainda o facto de "não estar claro em que moldes se desenrolará a competição".

O Benfica acha ainda "completamente desajustada" a data escolhida, por se seguir aos Europeus de pista coberta, que terminaram no domingo, lembrando que o clube estará ausente pela falta de testagem e medidas adequadas.

"Infelizmente, não nos parece realista acreditar que se criem e apliquem normas sanitárias eficazes e rigorosas em tempo útil para todos os competidores, a poucos dias da data definida", sustentam os 'encarnados'.

