Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje o agendamento dos nove entre os 32 jogos da terceira eliminatória, a primeira com equipas da I Liga, com transmissão televisiva, entre os quais os embates dos três 'grandes'.

O Benfica, recordista de vitórias na competição com 26 títulos e atual líder da I Liga, visita o Caldas, da Liga 3, no sábado dia 15 de outubro, a partir das 20:45, já depois de os primodivisionários minhotos Famalicão e Vitória de Guimarães visitarem Trofense, da II Liga, e Canelas 2010, também do terceiro escalão, às 15:00.

Também no sábado, o Tondela, finalista vencido da última edição da prova e atualmente na II Liga, recebe o Santa Clara, do principal escalão, às 20:00, um dia depois de o Amora, da Liga 3, receber o Estoril Praia, da I Liga, na sexta-feira dia 14, a partir das 20:45.

Para domingo, data oficial da eliminatória da Taça, estão guardadas as visitas do Sporting e do FC Porto ao Varzim e ao Anadia, ambos da Liga 3, às 19:00 e 20:45, respetivamente.

Antes, às 15:00, o histórico Vitória de Setúbal, que disputa o terceiro escalão, mas detém três troféus da Taça, recebe o primodivisionário Paços de Ferreira, e, às 17:00, o Felgueiras, também da Liga 3, recebe o Sporting de Braga.

