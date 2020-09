"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Mónaco para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Florentino. O contrato de cedência acertado com o clube francês (Ligue 1) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra", lê-se na nota publicada na página oficial dos 'encarnados'.

Desde 2010 no Benfica, Florentino, de 21 anos, estreou-se na equipa principal em 2018/19 e fez 32 encontros pelas 'águias'.

"Estou muito feliz por ingressar no Mónaco e ter a minha primeira experiência no exterior. Esta nova etapa representa para mim uma grande oportunidade de descobrir um novo horizonte futebolístico numa das cinco grandes ligas, mas também e sobretudo de continuar a minha progressão dentro de um clube de grande ambição e exigências elevadas", disse o internacional pelas seleções jovens portuguesas.

Oleg Petrov, vice-presidente do Mónaco, considerou Florentino "um jovem e talentoso médio, como experiência de alto nível adquirida no Benfica".

