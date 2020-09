"O Nashville Soccer Club anunciou hoje a aquisição por empréstimo do atacante internacional venezuelano Jhonder Cádiz do S.L. Benfica. O jogador de 25 anos ingressou no Nashville SC até 30 de junho de 2021. O clube tem a opção de exercer uma transferência permanente a qualquer momento durante o empréstimo", pode ler-se na página oficial do clube na Internet.

"Estou muito animado para ingressar no Nashville SC e fazer parte deste primeiro ano do clube. Estou incrivelmente motivado para mostrar meu jogo em Nashville, na Major League Soccer e ajudar o clube a alcançar todas as metas em 2020 e no futuro", disse Cádiz, citado pelo clube.

O avançado, de 25 anos, chegou ao clube 'encarnado' na temporada passada, proveniente do Vitória de Setúbal, mas nunca foi utilizado e acabou por ser cedido aos franceses do Dijon, tendo anotado quatro golos em 22 encontros.

