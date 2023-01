O Benfica teve em evidência a central ucraniana Viktoriya Borshchenko, com sete golos, e a lateral internacional portuguesa Maria João Unjaque, com oito, num jogo em que o treinador João Alexandre Florêncio pôde contar com Ana Bolzan.

A ponta-esquerda e internacional brasileira, cuja contratação foi anunciada esta semana, foi a jogo e marcou cinco golos.

Ao intervalo, as turcas, que tiveram em Yasemin Sahin (oito golos) a sua melhor marcadora, venciam com uma diferença de dois golos (17-15).

A decisão estará assim no jogo da segunda mão, quando o Benfica receber dentro de uma semana, no domingo de 15 de janeiro (15:30), a equipa turca no Pavilhão Nº2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica está nos 'oitavos' da competição depois de ter afastado as austríacas do UHC Stockerau e as bósnias do RK Borac.

Nesta fase da prova está também o Madeira SAD, que disputará os dois jogos dos oitavos de final na próxima semana, ambos no Funchal, na sexta-feira (13 de janeiro) e no sábado (14), diante das suíças do LK Zug.

Nas anteriores eliminatórias, o Madeira SAD afastou as italianas do SSV Brixen e as islandesas do ÍBV.

