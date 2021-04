A formação 'encarnada', já vencedora da Taça de Portugal, teve de sofrer até à última jogada, um lançamento em cima da 'buzina' de Ndioma Kane que não entrou e teria dado o apuramento ao conjunto de Carcavelos, vencedor na véspera na Luz por 69-64.

A 'capitã' Joana Soeiro, com 24 pontos e oito assistências, foi a grande figura das benfiquistas, que repetiram o triunfo do primeiro jogo (63-43 fora), secundada por Japonica Jones (23 pontos e 11 ressaltos) e Laura Ferreira (15 pontos e sete ressaltos).

Nas forasteiras, destaque para os 25 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências de Raphaella Silva.

Em Ponta Delgada, a União Sportiva repetiu o triunfo caseiro da véspera (60-54), depois de ter perdido em Guimarães (79-62), num jogo em que o terceiro período foi decisivo, com as locais a marcarem 14 pontos e a sofrerem apenas dois.

Gabriela Paula, com 18 pontos e 14 ressaltos, e Nausia Woolfolk, com 15 pontos e 11 ressaltos, lideraram as açorianas, enquanto Luiana Livulo foi a melhor das minhotas, com 16 pontos e seis ressaltos.

