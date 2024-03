Na I Liga, são os únicos jogos em dia das eleições, o que acontece depois de os clubes lisboetas disputarem na próxima semana a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Sporting com a Atalanta e o Benfica com o Rangers, e no intervalo antes da segunda mão.

Para além destes dois jogos, a partida entre o Tondela e o Marítimo também se vai realizar no domingo, pelas 11:00, sendo a única da II Liga agendada para o dia das eleições.

Os jogos de Benfica e Sporting fazem parte da 25.ª jornada, que se inicia ainda na sexta-feira de 08 de março, com a visita do FC Porto ao Portimonense (18:45) e a receção do Estrela da Amadora ao Casa Pia (20:45).

Os 'dragões' marcam o início da ronda, com o seu jogo antecipado para sexta-feira tendo em conta que na semana seguinte também disputam jogo internacional, com a visita na terça-feira (12 de março) ao Arsenal, na segunda mão dos 'oitavos' da 'Champions'.

Ainda de acordo com a Liga, estão previstas mais quatro jogos para sábado (09 de março): Vizela-Farense (15:30), Rio Ave-Sporting de Braga (18:00), Boavista-Moreirense (18:00) e Vitória de Guimarães-Famalicão (20:30), numa jornada que fica concluída na segunda-feira de 11 março, com o Gil Vicente-Chaves.

Já a 26.ª jornada, em fim de semana que antecede os compromissos das seleções, é reduzida a três dias, 15, 16 e 17 de março, com o Sporting a 'fechar' o programa no domingo, em jogo em que recebe o Boavista (20:30).

Nesse mesmo dia joga também o Benfica, um pouco mais cedo, com os 'encarnados' a visitarem o Casa Pia, em encontro marcado para as 18:00, enquanto o FC Porto joga na véspera, no sábado de 16 de março, no Estádio do Dragão diante do Vizela (20:30).

Programa:

25.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 mar:

Portimonense -- FC Porto, 18:45.

Estrela Amadora -- Casa Pia, 20:45.

- Sábado, 09 mar:

Vizela -- Farense, 15:30.

Rio Ave -- Sporting de Braga, 18:00.

Boavista -- Moreirense, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 20:30.

- Domingo, 10 mar:

Arouca -- Sporting, 18:00.

Benfica -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 11 mar:

Gil Vicente -- Desportivo de Chaves, 20:15.

26.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 mar:

Estoril Praia -- Portimonense, 20:15.

- Sábado, 16 mar:

Famalicão -- Estrela Amadora, 15:30.

Farense -- Rio Ave, 18:00.

Sporting de Braga -- Gil Vicente, 18:00.

FC Porto -- Vizela, 20:30.

- Domingo, 17 mar:

Moreirense -- Arouca, 15:30.

Desportivo de Chaves -- Vitória de Guimarães, 15:30.

Casa Pia -- Benfica, 18:00.

Sporting -- Boavista, 20:30.

RPM // AJO

Lusa/Fim