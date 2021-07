Benfica e Sporting defrontam-se na Supertaça feminina em 28 de agosto no Restelo

Benfica e Sporting disputam a Supertaça de futebol feminino no Estádio do Restelo, em 28 de agosto, às 17:30, no jogo de abertura da época 2021/22, que antecede o início do campeonato, informou hoje a federação.